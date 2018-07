Inhalt Seite 1 — Iren steht hartes Sparpaket bevor Seite 2 Auf einer Seite lesen

Dublin/Lissabon/Berlin (dpa) - Die Eckdaten des irischen Rettungspaketes liegen auf dem Tisch: 85 Milliarden Euro will das hoch verschuldete Land aus dem internationalen Rettungsfonds aufnehmen.

Zugleich müssen sich die Iren auf ein drastisches Sparprogramm einstellen, das binnen vier Jahren 15 Milliarden Euro einbringen soll.

An den Finanzmärkten kehrt damit keine Ruhe ein: Die Risikoaufschläge für Staatsanleihen auch aus Portugal, Spanien und Griechenland steigen weiter. Aus Protest gegen massive Einsparungen bei den Staatsausgaben organisierten die Gewerkschaften in Portugal einen Generalstreik, der das Land nahezu lahmlegte.

Das Volumen des irischen Rettungspaketes steht nach Angaben von Premier Brian Cowen zwar noch nicht endgültig fest. Die Zahl 85 Milliarden werde aber derzeit mit EU und Internationalem Währungsfonds (IWF) verhandelt, sagte er am Mittwoch im Parlament in Dublin.

Sein Finanzminister Brian Lenihan schwor seine Landsleute auf strikte Sparmaßnahmen, soziale Schnitte sowie höhere Steuern und Abgaben in den nächsten vier Jahren ein. Das 15-Milliarden-Euro- Sparpaket der Regierung setzt sich aus Einschnitten von 10 Milliarden Euro bei den öffentlichen Ausgaben und aus Steuererhöhungen von 5 Milliarden Euro zusammen.

40 Prozent oder 6 Milliarden Euro des Gesamtpaketes sollen bereits 2011 wirksam werden. «Diese Selbstverpflichtung wird Vertrauen zu Hause und im Ausland schaffen», sagte Lenihan. In Irland hätten sich staatliche Leistungen in den vergangenen zehn Jahren teils verdoppelt. Dies könne sich der Staat in der angespannten Lage nicht mehr leisten.

Unterdessen gerät Irland - und im Sog der Irlandkrise auch Portugal und Spanien - auf den internationalen Finanzmärkten massiv unter Druck. Die Risikoaufschläge für irische Staatsanleihen verteuerten sich erneut. Die Ratingagentur Standard & Poor's verschlechterte ihre Einschätzung von AA- auf A, weil das Land offenbar mehr geliehenes Geld in die Banken stecken muss. Aber auch die Aufschläge für Anleihen aus Portugal, Spanien und Griechenland legten kräftig zu. Nach kurzzeitiger Entspannung infolge der Rettung Irlands vom Wochenende ist die Stimmung damit schon wieder gekippt.