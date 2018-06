Los Angeles (dpa) - Nachwuchs für John Travolta (56) und Kelly Preston (48): Nach dem tragischen Tod ihres 16-jährigen Sohnes im vorigen Jahr hat die Schauspielerin am Dienstag einen kleinen Jungen zur Welt gebracht. Söhnchen Benjamin wurde in einem Krankenhaus in Florida geboren, berichtete der Internetdienst «People.com».

«John, Kelly und ihre Tochter Ella Bleu sind sehr glücklich über den jüngsten Spross der Familie», hieß es in einer Mitteilung des Paares. Mutter und Baby seien wohlauf. Das Paar hatte die Schwangerschaft bereits im Mai verkündet, im August gaben sie dann das Geschlecht des Kindes preis. Tochter Ella Bleu ist zehn Jahre alt. Sohn Jett starb überraschend im Januar 2009. Während eines Familienurlaubs auf den Bahamas war der 16-Jährige bewusstlos im Badezimmer gefunden worden und auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben. Er soll seit langem an Krampfanfällen gelitten haben.