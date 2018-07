Los Angeles (dpa) - George Clooney und Steven Soderbergh könnten nach zahlreichen gemeinsamen Projekten, darunter die «Ocean's»-Trilogie und «Solaris», wieder zusammen drehen.

Dem «Hollywood Reporter» zufolge hat Soderbergh Interesse an der Verfilmung der TV-Krimiserie «The Man from U.N.C.L.E.» («Solo für O.N.C.E.L.») angemeldet. Die Hit-Serie aus den 1960er Jahren dreht sich um die Abenteuer amerikanisch-russischer Spione. Clooney würde nach Gesprächen mit Soderbergh die Rolle des Agenten Napoleon Solo anvisieren, hieß es.

Beide sind allerdings noch eine Weile mit anderen Projekten beschäftigt. Soderbergh dreht derzeit mit Matt Damon, Jude Law und Marion Cotillard den Thriller «Contagion». Clooney bereitet sein Regieprojekt «The Ides of March» vor, das er mit Ryan Gosling, Paul Giamatti und Marisa Tomei drehen will. In dem Politdrama wird er selbst auch eine Rolle übernehmen.