Northeim (dpa) - Die Ermittler im Doppelmordfall von Bodenfelde wollen heute über Einzelheiten informieren. In der Nacht zu Dienstag hatte die Mordkommission einen 26-Jährigen Mann festgenommen. Das Amtsgericht Northeim erließ mittlerweile Haftbefehl gegen ihn. Er soll die 14-jährige Nina und den 13 Jahre alten Tobias getötet haben. Polizei und Staatsanwaltschaft haben angekündigt, am Vormittag bei einer Pressekonferenz in Northeim über Details der Verbrechens zu berichten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.