Seoul (dpa) - Nach den Granaten auf Südkorea hagelt es Warnungen an Nordkorea: Vor allem die USA zeigen sich empört über den Artillerieüberfall Nordkoreas auf die südkoreanische Insel Yonpyong. US-Präsident Barack Obama bekräftigte die Bündnis-Partnerschaft mit Seoul. «Wir stehen Schulter an Schulter mit Südkorea», sagte er. Trotz aller Kriegsdrohungen aus Seoul und Pjöngjang kündigte er eine maßvolle Antwort an. Bei einem der schwersten Zwischenfälle seit dem Koreakrieg wurden zwei südkoreanische Soldaten getötet.

