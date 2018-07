Berlin (dpa) - Mit unterschiedlichen Aussichten gehen die Fußball- Bundesligisten Werder Bremen und Schalke 04 am Abend in ihre Champions-League-Spiele. Die bisher sieglosen Bremer müssen ihr Auswärtsspiel bei Tottenham Hotspur und auch gegen Inter Mailand gewinnen, um noch ins Achtelfinale zu kommen. Selbst dann wäre Werder auf Schützenhilfe angewiesen. Trainer Thomas Schaaf tritt in England nur mit einer Notelf an, zehn Profis fallen aus. Dagegen kann Schalke mit einem Heimsieg gegen Olympique Lyon Gruppen-Erster werden.

