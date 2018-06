Berlin (dpa) - Komiker Otto Waalkes hat am Abend das Premierenpublikum seines neuen Films «Otto's Eleven» mit einer Gesangseinlage überrascht. Mit kreisenden Hüften präsentierte sich der 62-Jährige den Zuschauern nach der Filmvorführung in Berlin. In seiner neuen Komödie spielt Otto einen Inselbewohner, der ausschließlich Bilder vom Watt zeichnet. Hunderte Fans des Komikers hatten sich zur Weltpremiere am Potsdamer Platz versammelt. Otto zeigte sich begeistert von der Feier. Zwar seien Filmpremieren für ihn nichts Neues mehr. Er sei aber trotzdem immer wieder beeindruckt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.