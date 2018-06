Dublin (dpa - Das krisengeschüttelte Irland muss offenbar noch diese Woche mehrere hundert Millionen Euro in sein marodes Bankensystem stecken. Wie die Dubliner Zeitung «Independent» berichtet, sei dies notwendig, nachdem die Märkte auf die angekündigte Rettung Irlands nervös reagiert hatten und die Aktienkurse der Bank of Ireland und er Bank AIB weiter abgestürzt waren. Die Regierung wird am Nachmittag ein Sparpaket für die nächsten vier Jahre verkünden.

