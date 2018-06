Bodenfelde (dpa) - Der Doppelmord an zwei Teenagern in Bodenfelde scheint aufgeklärt. Der tatverdächtige Jan O. sitzt nach Angaben von Oberstaatsanwalt Hans Hugo Heimgärtner in Haft. Der Leiter der Mordkommission, Hartmut Reinecke sagte, man sei sich absolut sicher. Der Hinweis eines Mädchens habe zu dem 26-Jährigen geführt. Sie soll mit dem Tatverdächtigen Handynummern ausgetauscht haben. Die 14- jährige Nina ist laut Polizei bereits Anfang vergangener Woche getötet worden und der 13-jährige Tobias am Samstagabend. Ihr Mörder soll die beiden erstochen und erstickt haben.

