Wiesbaden (dpa) - Bundesarbeitsminister Ursula von der Leyen (CDU) hat Signale der Gesprächsbereitschaft des Koalitionspartners FDP im Streit über einen Zeitarbeit-Mindestlohn begrüßt. «Mir ist wichtig, dass wir schnell zu einer Einigung kommen», sagte sie am Donnerstag in Wiesbaden am Rande der Sozialministerkonferenz.

Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Heinrich Kolb schränkte indes in Berlin ein: «Eine Zustimmung der FDP zu einem Mindestlohn für die Leiharbeit gibt es nicht.» Von der Leyen nannte als Ziel, dass nicht von Mai 2011 ausländische Leiharbeitsfirmen die Lohnuntergrenze in Deutschland unterlaufen könnten. Dort würden tariflich teilweise nur 3 bis 4 Euro je Stunde gezahlt.