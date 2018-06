Inhalt Seite 1 — USA besorgt über mögliche neue Wikileaks-Enthüllung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Washington (dpa) - Die US-Regierung befürchtet diplomatischen Ärger wegen der angekündigten Veröffentlichung von Geheimpapieren aus dem Außenministerium auf der Enthüllungsplattform Wikileaks.

«Die Veröffentlichungen sind schädlich für die USA und unsere Interessen», sagte Außenamtssprecher Philip Crowley. Noch in dieser Woche könnten nach seinen Angaben hunderttausende interne Papiere aus dem State Department auf der Website erscheinen. In Washington herrscht Alarmstimmung.

Wikileaks hatte bereits in den vergangenen Monaten mit der Veröffentlichung von Geheimdokumenten aus den USA zu den Kriegen in Afghanistan und im Irak international für Aufsehen gesorgt. Nun kündigten Aktivisten der Internetplattform die Offenlegung neuer Papiere an.

Diese enthielten sensible Informationen und seien Abbild des «diplomatischen Tagesgeschäfts», sagte Crowley. Das Material umfasse auch Nachrichten und Gesprächsprotokolle mit Einschätzungen über internationale Beziehungen, die Vertreter anderer Staaten gegenüber US-Diplomaten in dem Vertrauen geäußert hätten, dass sie niemals an die Öffentlichkeit gelangen. «Wenn dieses Vertrauen gebrochen wird, dann hat das Auswirkungen», sagte Crowley. Er sehe deswegen «Spannungen in den Beziehungen zwischen unseren Diplomaten und Freunden in der ganzen Welt» auf die USA zukommen.

Crowley sprach auch von Gefahren für die nationale Sicherheit. Sorgen bereite, dass traditionelle Quellen von Diplomaten aufgedeckt werden könnten. Diese könnten dadurch in ihrer Karriere gefährdet werden oder gar in Lebensgefahr geraten.

Nach einem Bericht des «Wall Street Journals» könnten unter anderem Teile aus dem Schriftverkehr über Häftlinge im Gefangenenlager Guantánamo Bay auf Kuba online gestellt werden. Außerdem würden wahrscheinlich Korruptionsfälle ans Tageslicht kommen.

Das Außenministerium bereitet sich US-Medien zufolge seit Monaten mit Hochdruck auf eine Veröffentlichung vor. Die Behörde habe alle ihre Auslandsvertretungen aufgefordert, ihren elektronischen Schriftverkehr zwischen 2006 und 2009 zu analysieren, da Dokumente aus diesem Zeitraum erscheinen könnten, berichtete der US-Fernsehsender CNN am Donnerstag.