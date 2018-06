Seoul (dpa) - Nach zunehmender Kritik an der militärischen Reaktion auf den Artillerieangriff Nordkoreas ist Südkoreas Verteidigungsminister Kim Tae Young zurückgetreten. Präsident Lee Myung Bak habe das Rücktrittsgesuch Kims angenommen, teilte das Präsidialamt in Seoul am Donnerstag mit.

Abgeordnete und Medien hatten unter anderem kritisiert, dass die Militärführung zu spät und zu lasch auf den Granatenbeschuss der Insel Yonpyong am Dienstag vor der Westküste reagiert hätten. Bei dem Zwischenfall wurden zwei Soldaten und zwei Zivilisten getötet. Nach Angaben des südkoreanischen Militärs vergingen 13 Minuten, ehe das erste Granatfeuer aus Nordkorea erwidert worden sei.

«Die Entscheidung wurde heute getroffen, um die Disziplin des Militärs nach den jüngsten Entwicklungen wiederherzustellen», hieß es. Ein Nachfolger Kims soll an diesem Freitag ernannt werden. Auch Lee Myung Baks Sekretär für Verteidigungsfragen, Kim Byoung Gi, werde ersetzt.

Kim Tae Young hatte bereits im Mai nach der Versenkung eines südkoreanischen Kriegsschiffes seinen Rücktritt angeboten. Für den Vorfall, bei dem im März 46 Matrosen getötet wurden, macht Südkorea ebenfalls Nordkorea verantwortlich. Auch damals wurde Südkoreas Militär wegen seines Verhaltens kritisiert. Bereits seit diesem Zwischenfall haben sich die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel spürbar verschärft. Nach dem Granatenangriff auf die Insel fürchten die Menschen, dass eine weitere Eskalation einen größeren bewaffneten Konflikt bis hin zum Krieg auslösen könnte.