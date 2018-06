Paris (dpa) - Die Zeiten künstlicher Oberweiten im XXL-Format scheinen vorbei - zumindest in Frankreich. Trendbewusste Pariser Modemagazine feiern Frauen mit kleinen Brüsten wie Charlotte Gainsbourg, Paris Hilton oder Keira Knightley als neue Stilikonen. «Die Tage von blonden Püppchen à la Pamela Anderson sind gezählt», heißt es. Selbst Schönheitschirurgen bestätigen den Trend: «Während vor zehn Jahren noch die Körbchengrößen C oder D gefragt waren, wird heute ein hübsches B verlangt», sagt Patrick Bui. Dessous-Designerin Chantal Thomass sieht die aktuelle Mode mit knappen geraden Schnitten als Grund. Soziologen führen auch die Wirtschafts- und Wertekrise an. Die Gesellschaft strebe nach dem Natürlichen und dem Authentischen, schreibt das Magazin «Madame Figaro».

