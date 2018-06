Brüssel (dpa) - Die massenhaft produzierte Chemikalie Bisphenol A darf von Mitte kommenden Jahres an in der Europäischen Union nicht mehr in Babyflaschen verwendet werden. Das entschied ein Lebensmittelausschuss. In dem Ausschuss sitzen Experten der Mitgliedstaaten. Bisphenol A steckt in vielen Alltagsgegenständen - von Konservendosen, DVDs über Thermopapier bis hin zu Lebensmittelverpackungen. Das Verbot für Babyflaschen mit Bisphenol A gilt vom 1. Juni 2011 an.

