Frankfurt/Main (dpa) - Der Euro hat sich über der Marke von 1,33 US-Dollar gehalten. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,3320 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Ein Dollar war zuletzt 0,7508 Euro wert. Der Euro steht nach wie vor im Bann der europäischen Schuldenkrise. Trotz der Rettung Irlands hat die Gemeinschaftswährung seit Wochenbeginn fast fünf Cent an Wert eingebüßt. «Der Markt zweifelt am europäischen Rettungsschirm», schreibt die Commerzbank.

