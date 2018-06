Rom (dpa) - Italiens Rockröhre Gianna Nannini hat heute ihr erstes Kind Penelope auf die Welt gebracht. Der kleinen Tochter der 54- Jährigen gehe es gut, sie wiege zweieinhalb Kilogramm, berichtete die italienische Zeitschrift «Panorama» auf ihrer Website. Gianna Nannini habe Penelope am Morgen in der Mailänder Madonnina-Klinik entbunden. Bereits vor einiger Zeit war angekündigt worden, dass das Baby per Kaiserschnitt auf die Welt kommen sollte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.