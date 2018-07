Moskau (dpa) - Eine Sojus-Kapsel von der Internationalen Raumstation ISS ist vorzeitig zur Erde zurückgekehrt. Die Kapsel mit drei Raumfahrern an Bord landete am Morgen sicher in der kasachischen Steppe. Ursprünglich sollte sie erst in vier Tagen die Rückreise antreten. Grund der vorzeitigen Heimkehr ist eine Sperrung des Luftraums über Kasachstan wegen eines internationalen Gipfeltreffens. Die neue ISS-Besatzung soll Mitte Dezember Richtung ISS starten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.