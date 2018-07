Seoul (dpa) - Im Konflikt auf der koreanischen Halbinsel verschärft sich der Ton weiter: Nordkorea kritisierte mit harten Worten das geplante Seemanöver der USA mit Südkorea. Man gerate dadurch näher an den Rand eines Krieges, hieß es nach Angaben der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua in staatlichen nordkoreanischen Medien. Das viertägige Manöver im Gelben Meer soll am Sonntag beginnen. Der Konflikt hatte sich zuletzt zugespitzt. Nordkorea hatte Granaten auf eine südkoreanische Insel abgeschossen. Dabei starben vier Menschen.

