Los Angeles (dpa) - Die aus Texas stammende Sängerin Jessica Simpson will nicht den Hauch einer Ahnung gehabt haben, dass ihr Freund Eric Johnson ihr einen Antrag machen würde. Das meldet das «People»-Magazin und zitiert aus einem aufgezeichneten Radiointerview mit der 30-Jährigen.

«Er hat mit einer Mutter, meinem Vater und meiner Schwester gesprochen - drei Wochen, bevor er mich gefragt hat (seine Frau zu werden). Ich kann gar nicht glauben, dass alle Simpsons tatsächlich den Mund gehalten haben», so Jessica. Den Verlobungsring, den Eric seiner zukünftigen Braut an den Finger steckte, hatte er in einem Schuh versteckt. Beim Antrag ging er im übrigen ganz traditionell auf die Knie, danach habe sie sich erst einmal setzen müssen, verrät Jessica.