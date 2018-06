Bielefeld (dpa) - Die evangelische Kirche will den Wiedereintritt von Christen vereinfachen. In Zukunft reiche ein Gespräch mit einem Pfarrer aus, berichtet das «Westfalen-Blatt» unter Berufung auf die Evangelischen Kirche in Deutschland. Einer entsprechenden Empfehlung seien bisher 5 der 22 Landeskirchen gefolgt: Bayern, Braunschweig, Hannover, Rheinland und Westfalen. Bislang war das Verfahren bürokratischer und langwieriger. So musste die Leitung der Kirchengemeinde über den Wiedereintrittswunsch entscheiden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.