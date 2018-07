Berlin (dpa) - Feiern und Flanieren in Berlin: Spitzenpolitiker, Wirtschaftsbosse und Medienleute sind am Abend zum Bundespresseball gekommen. Er gilt als ein gesellschaftlicher Höhepunkt in der Hauptstadt. Bundespräsident Christian Wulff hatte den Ball eröffnet. Traditionell tanzte er den ersten Walzer mit der Frau des Vorsitzenden der Bundespressekonferenz. 2500 Gäste waren ins Hotel Intercontinental gekommen. Rund ums Hotel wurden die Sicherheitsvorkehrungen wegen der Terrorwarnungen verstärkt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.