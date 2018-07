Reit im Winkl (dpa) - Deutschlands «Jodelkönigin» Maria Hellwig ist tot. Die beliebte Volksmusiksängerin starb in der Nacht im Alter von 90 Jahren. Das gab ihre Familie bekannt. Hellwig war durch Auftritte im Fernsehen einem großen Publikum bekannt. Wie weiter bekanntwurde, starb die Sängerin nach langer Krankheit in einer Klinik in der Nähe ihres oberbayerischen Wohnorts Reit im Winkl. Maria Hellwig war zuletzt fast blind. Von mehreren Stürzen in ihrem Gästehaus erholte sie sich nicht mehr.

