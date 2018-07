Hamburg (dpa) - Regisseur Tom Tykwer (45) hält Monogamie für widernatürlich - lebt sie aber dennoch, zumindest nach eigenem Bekunden. «In unseren triebhaften Bedürfnissen sind wir nicht monogam», sagte Tykwer («Lola rennt») dem Magazin «Kulturspiegel».

Für den Vorteil, in einer beschützenden, verbindlichen Beziehung zu leben, könnten Triebe aber durchaus geopfert werden. «Ich glaube an diese Vereinbarung, auch in meinem eigenen Leben.»

Tykwer, 1965 in Wuppertal geboren, ist seit Jahren mit Marie Steinmann zusammen. Im vergangenen Jahr bekamen sie einen Sohn. Zuvor war Tykwer unter anderem mit Schauspielerin Franka Potente liiert. Das Paar trennte sich 2002. Tykwers neuer Film «Drei» handelt von einem Paar, bei dem sich Mann und Frau in einen Mann verlieben.