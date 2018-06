Brüssel (dpa) - Auch die gesamte EU hat sich auf das Hilfspaket für Irland von 85 Milliarden Euro geeinigt. Die EU-Finanzminister billigten zudem die Vorschläge für ein dauerhaftes Rettungssystem für wackelnde Eurostaaten von 2013 an. Das sagte EU-Währungskommissar Olli Rehn in Brüssel. Er sprach von sehr wichtigen Entscheidungen, um der Unruhe an den Finanzmärkten zu begegnen.

