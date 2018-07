Brühl (dpa) - Ein Kleinkind ist in Brühl bei Köln nach Misshandlungen gestorben. Ein 28-jähriger Mann soll die dreijährige Tochter seiner Lebensgefährtin so stark geschüttelt haben, dass das Kind an seinen schweren Kopfverletzungen starb. Das berichten Staatsanwaltschaft und Polizei in Köln. Der 28-Jährige habe die Tat gestanden. Er kam in Untersuchungshaft. Das Mädchen war in der Nacht zu Freitag in eine Kölner Klinik eingeliefert worden. Dort starb es gestern. Die 26 Jahre alte Mutter sei zum Zeitpunkt der Tat nicht in der gemeinsamen Wohnung gewesen, berichtete die Polizei.

