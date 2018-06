Hamburg (dpa) - Die Grünen wollen raus aus dem schwarz-grünen Bündnis in Hamburg. Einen entsprechenden Beschluss haben die Spitzengremien der Partei bei einer erweiterten Klausurtagung der Bürgerschaftsfraktion in Hamburg getroffen. Das teilte die GAL mit. Damit steht die bundesweit erste schwarz- grüne Koalition in Deutschland vor dem Aus.

