Offenbach (dpa) - In einem umfangreichen Tiefdruckkomplex über weiten Teilen Europas bestimmen kalte Luftmassen das Wetter. Im südöstlichen Bayern bis in den östlichen Mittelgebirgsraum kommt Schneefall auf, der sich am Montag auf den gesamten Mittelgebirgsraum ausweitet.

Verbreitet muss mit Glätte durch Schnee und Schneematsch gerechnet werden. Heute ist es stark bewölkt, in einem Streifen von der Eifel und der Pfalz bis in den östlichen Mittelgebirgsraum und ins südöstliche Bayern schneit es. Im Norden und Südwesten lockern die Wolken bei nur geringer Schneefallneigung teilweise auf. Die Temperatur steigt auf minus 4 bis plus 2 Grad. Der Wind weht im Norden frisch bis stark aus Nordost, an der Küste kommt es zu Sturmböen.

In der Nacht zum Dienstag schneit es vom Niederrhein bis nach Nordbayern noch; auch im Küstenbereich sind einzelne Schneeschauer möglich, nach Süden ist es wolkenarm. Die Temperatur geht auf minus 2 bis minus 9 Grad zurück.