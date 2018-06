New York (dpa) - «Die nackte Kanone» ist tot: Leslie Nielsen, der in der Filmreihe dreimal den tollpatschigen Polizisten Frank Drebin gespielt hatte, starb in Florida an einer Lungenentzündung. Er wurde 84 Jahre alt. Nielsen machte mehr als 50 Jahre Kino; für seinen letzten Film stand er noch im vergangenen Jahr vor der Kamera. Drei Jahrzehnte spielte er in erfolgreichen Streifen und legendären Fernsehserien, wurde aber nie zum Star. Erst als Nielsen vom Helden zum Komödianten wurde, wurde auch der Schauspieler berühmt.

