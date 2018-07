Werder nach 0:2 gegen Enschede vor Aus

Bremen (dpa) - Werder Bremen steht in der Fußball-Champions-League vor dem Aus nach der Vorrunde. Die Bremer verloren am Dienstag daheim 0:2 gegen den niederländischen Meister Twente Enschede. Zudem sah Kapitän Torsten Frings die Rote Karte. Werder ist in der Gruppe A mit zwei Punkten nun Tabellen-Letzter. Tottenham Hotspur schloss mit einem Erfolg über Inter Mailand zum Titelverteidiger auf, beide haben nun sieben Punkte und gute Chancen auf das Achtelfinale. Werder muss noch in London antreten und erwartet Inter.

Schalke nur 0:0 in Tel Aviv - Weiter Zweiter

Tel Aviv (dpa) - Schalke 04 hat es in der Fußball-Champions-League verpasst, einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale zu machen. Der Vizemeister kam am Dienstag nicht über ein 0:0 bei Hapoel Tel Aviv hinaus. Mit sieben Punkten bleibt Schalke in der Gruppe C aber Zweiter hinter Olympique Lyon, das bei Benfica Lissabon verlor. Lyon hat weiter neun Zähler, Benfica kommt nun auf sechs Punkte. Schalke empfängt am nächsten Spieltag die Franzosen und muss zum Abschluss in Lissabon antreten.

Inter, Barcelona und Lyon noch nicht durch

Berlin (dpa) - Die erste Hälfte von Europas Top-Clubs hat den frühzeitigen Einzug in das Achtelfinale der Fußball-Champions-League vorerst verpasst. In Werder Bremens Gruppe verlor Titelverteidiger Inter Mailand am 4. Spieltag der Vorrunde 1:3 bei Tottenham Hotspur. Der FC Barcelona kam am Dienstag nur zu einem 1:1 beim FC Kopenhagen, Olympique Lyon verlor in der Schalke-Staffel 3:4 bei Benfica Lissabon. Manchester United steht nach dem 3:0 bei Bursaspor kurz vor dem Weiterkommen. Das könnte am Mittwoch der deutsche Meister Bayern München in Cluj schaffen.

Auftakt der Frauen-WM fast zur Hälfte ausverkauft