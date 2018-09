Inhalt Seite 1 — Soforthilfe für Krater-Anwohner Seite 2 Auf einer Seite lesen

Schmalkalden (dpa) - Am riesigen Erdtrichter in einem Wohngebiet von Schmalkalden kommen die Sicherungsarbeiten in Gang: Aller Voraussicht nach würden am Donnerstag die ersten Laster mit Kies heranrollen, um den etwa 20 Meter tiefen Krater zu füllen, sagte CDU-Landrat Ralf Luther.

Zuletzt wurden Stromleitungen verlegt, um ein Plateau für den tonnenschweren Spezialbagger zu schaffen. Der Bagger soll den Schlund zuschaufeln. Thüringens Umweltminister Jürgen Reinholz (CDU) stellte unterdessen eine Finanzspritze für die betroffenen Anwohner in Aussicht.

«Ich setze mich dafür ein, dass die am stärksten von den Folgen des Erdfalls betroffenen Menschen eine Soforthilfe des Landes erhalten. So, wie es auch in Tiefenort geschehen ist», erklärte Reinholz am Mittwoch in Erfurt. Der Freistaat hatte nach dem Erdfall in Tiefenort zu Jahresbeginn insgesamt 130 000 Euro bereitgestellt. Reinholz will sich am Donnerstag noch einmal in Schmalkalden ein Bild von den Arbeiten am Erdtrichter machen.

Der Bagger mit einem mehr als 18 Meter langen Greifarm wird nördlich des Erdlochs, wohl rund 15 Meter von der Abbruchkante entfernt, stehen. Neben der steilen und engen Hangstraße bereitete vor allem der brüchige Untergrund Probleme.

«Wir müssen zunächst alles, was gerissen ist, wegnehmen und dann schauen, was uns erwartet», beschrieb der Niederlassungsleiter der für die Arbeiten zuständigen Baufirma, Heinz Schleicher, die Aufgabe. «Sicherheit geht vor.» Entgegen erster Planungen wird aber auf den Einsatz eines Förderbandes verzichtet, sagte Landrat Luther. «Die Arbeiten mit dem Bagger sind effektiver.»

Die Bewohner der fünf gesperrten Häuser durften am Mittwochmorgen noch einmal für zwei Stunden zurückkehren, um weitere Habseligkeiten zu holen. Die Stadt half mit Fahrzeugen beim Möbeltransport. «Während der Arbeiten darf keiner mehr in die evakuierten Gebäude. Das wäre zu gefährlich», sagte Bürgermeister Thomas Kaminski. Die Wohnungsgenossenschaft stelle Unterkünfte für die 17 betroffenen Menschen bereit. Zunächst übernimmt die Stadt die Mietkosten.

Das Zuschütten des Schlundes wird ein langwieriges Unterfangen: «Die Leute werden mit wochenlangen Lkw-Verkehr zu leben haben», sagte der Bürgermeister. Die dafür benötigten 40 000 Tonnen Kies sollen aus einer knapp zwölf Kilometer entfernten Grube herangekarrt werden. Etwa 2000 Lastwagen-Ladungen sind notwendig.