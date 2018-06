Inhalt Seite 1 — Maradona-Nachfolger Batista: WM-Endspiel als Ziel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Buenos Aires (dpa) - Der Interimstrainer der argentinischen Fußballnationalelf, Sergio Batista, ist offiziell bis 2014 als Nachfolger von Diego Maradona bestätigt worden. Damit wird der Weltmeister von 1986 das Team auch bei der WM in Brasilien führen.

Das teilte der nationale Fußballverband AFA in der Hauptstadt Buenos Aires mit. «Ich denke schon jetzt an das letzte Spiel der WM 2014», zitierte die Zeitung «Olé» Batista. «Checho ist der beste Mann in dieser Situation», sagte AFA-Präsident Julio Grondona bei der Vorstellung Batistas am Vortag.

Der 47-Jährige leitet die Nationalmannschaft seit Maradona nach dem Ausscheiden der Gauchos bei der Weltmeisterschaft in Südafrika gegen Deutschland sein Amt verloren hatte. Bislang konnte Batista in drei Freundschaftsspielen zwei Siege gegen Irland und den amtierenden Weltmeister Spanien verbuchen, musste gegen Japan aber eine Niederlage hinnehmen.

Der auch «Checho» genannte frühere Nationalspieler ist keine Skandalfigur wie Maradona. Ganz im Gegenteil ist er zurückhaltend und ruhig. Er gab der Mannschaft nach der frustrierenden 0:4-Niederlage gegen Deutschland das Selbstvertrauen zurück und brachte die Spieler nach den Turbulenzen der Maradona-Zeit wieder in ruhigeres Fahrwasser. «Die Spieler bitte ich um Geduld und Ruhe. Sie sollen den Ball spielen, mir gefällt es, wenn alle spielen», sagte der eher bescheiden auftretende neue Nationalcoach.

Einer seiner wichtigsten Fürsprecher war Superstar Lionel Messi, der ebenfalls für seine zurückhaltende Art bekannt ist. «Es gibt keine magischen Formeln (für den Erfolg), sondern der kommt durch Arbeit, Arbeit und noch mal Arbeit», sagte der Stürmer und enge Gefolgsmann von Batista. Eine Parallele zu Maradona gibt es aber doch: auch Batista hatte zum Ende seiner aktiven Spielerzeit Drogenprobleme, konnte die aber relativ schnell überwinden.

Maradona, der den Posten gerne selber behalten hätte, war schon zu einer Promotiontour nach China aufgebrochen. Beim Abflug lästerte er noch etwas über das Duo Batista-Messi, fügte sich aber ansonsten vorerst in sein Schicksal.

Batistas bisher größter Erfolg als Trainer war die Goldmedaille mit der U-23-Auswahl bei den Olympischen Spielen in Peking 2008. Damals waren unter anderem schon Messi, Juan Román Riquelme, Ángel Di María und Sergio Agüero dabei, die ihm auch heute die Treue halten.