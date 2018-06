Frankfurt/Main (dpa) - Nach einem starken ersten Halbjahr hat sich das Wachstum der deutschen Chemieindustrie deutlich abgeschwächt. Im dritten Quartal 2010 stiegen Umsatz und Produktion nur noch um jeweils 0,5 Prozent im Vergleich zum Vorquartal, wie der Verband der Chemischen Industrie (VCI) mitteilte.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum lag die Produktion aber 10,0 Prozent im Plus, der Umsatz sogar 17,0 Prozent. «Die Chemie hat einen rasanten Aufholprozess hinter sich», sagte Verbandspräsident Klaus Engel laut Mitteilung. «Das Vorkrisenniveau liegt in greifbarer Nähe.» Die weitere Erholung werde aber nur noch in kleinen Schritten erfolgen. Ein weiterer Zuwachs für Deutschland sei keine Selbstverständlichkeit. Der Verband bestätigte aber seine Prognose, dass die Produktion im Gesamtjahr 2010 im Vergleich zu 2009 um 11,0 Prozent und der Umsatz um 18,0 Prozent zulegen.

Der Inlandsumsatz der deutschen Chemiefirmen lag im dritten Quartal wie schon in den drei Monaten zuvor bei 16,6 Milliarden Euro. Im Jahresvergleich bedeutet dies ein Wachstum um 13 Prozent. Die Auslandsumsätze kletterten vom zweiten zum dritten Quartal um ein Prozent auf 25,2 Milliarden Euro, das ist im Vergleich zum selben Vorjahreszeitraum ein Plus von 20 Prozent.

Die Zahl der Beschäftigten wurde nach Verbandsangaben im Verlauf des Jahres konstant gehalten. Im Krisenjahr 2009 war dagegen nach früheren Angaben ein Rückgang um 2,9 Prozent auf 416 250 Mitarbeiter verzeichnet worden. Die Kurzarbeit, von der auf dem Höhepunkt der Krise rund 50 000 Mitarbeiter betroffen waren, sei inzwischen weitgehend beendet. Angesichts der Unsicherheit über die weitere Konjunkturentwicklung sei aber in absehbarer Zeit nicht mit einem Beschäftigungsaufbau zu rechnen.

VCI Mitteilung