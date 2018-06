San Francisco (dpa) - Der Republikaner Arnold Schwarzenegger muss die Macht in Kalifornien an einen demokratischen Nachfolger abgeben: Die Kalifornier wählten den amtierenden Justizminister ihres Bundesstaates, Jerry Brown (72), am Dienstag zu ihrem Gouverneur.

Schwarzenegger sagte ihm gleich nach dem Wahlsieg seine volle Unterstützung für einen «reibungslosen Machtwechsel» zu.

Nach zwei Amtszeiten muss der frühere Schauspieler und Muskelheld Schwarzenegger von der politischen Bühne in Sacramento abtreten. Der 63-Jährige verlässt sein Amt im Januar. Der Republikaner verlor in der Wahlnacht kein Wort darüber, ob er selbst für den Demokraten Brown oder für seine Parteigenossin Meg Whitman gestimmt hatte. Mit Brown teilt er das Engagement für Umweltschutz.

Ex-Ebay-Chefin Whitman (54) hatte mehr als 140 Millionen Dollar (fast 100 Millionen Euro) aus eigener Tasche in die Wahlschlacht gesteckt. Brown gab «nur» knapp 30 Millionen Dollar aus. Es war - von Präsidentschaftswahlen abgesehen - das teuerste Rennen in der Geschichte der USA.

Brown ist ein Karrierepolitiker mit einer schillernden Vergangenheit, der im Wahlkampf auf seine langjährige Amtserfahrung verwies. Er war bereits von 1975 bis 1983 kalifornischer Gouverneur, damals der jüngste, heute der älteste. «Es sieht so aus, als ob ich zurückkehre», sagte Brown in seiner Siegeserklärung vor jubelnden Anhängern in Oakland. Er wolle vor allem in Schulen und Ausbildung investieren.

Nach scharfen Wahlkampfattacken auf Brown lenkte Whitman nach ihrer Niederlage ein. Die Herausforderungen in Kalifornien seien enorm und beide Parteien müssten zusammen eine Lösung für die Finanzkrise des Staates finden. Während des Wahlkampfes hatte Politik-Neuling Whitman ihre Managerqualitäten herausgekehrt, mit denen sie den Staat aus seiner Finanzmisere retten wollte.