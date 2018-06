Inhalt Seite 1 — Analyse: Das erstaunliche Comeback der Republikaner Seite 2 Auf einer Seite lesen

Washington (dpa) - Es war einer der bittersten Momente in der Parteigeschichte. Vor zwei Jahren lagen die US-Republikaner am Boden, in der Präsidentschaftswahl vernichtend geschlagen von Barack Obama und seinen Demokraten. Monatelang herrschte gelähmtes Entsetzen in der «Grand Old Party» (GOP).

Seit Dienstag ist das alles vergessen. Mit einem fulminanten Ergebnis bei den Kongresswahlen meldeten sich die Republikaner nun zurück. Rund 60 Sitze haben sie den Demokraten im Abgeordnetenhaus abgeknöpft - so etwas hat es seit 1948 nicht mehr gegeben. Mit dieser riesigen Mehrheit können sie erstmals seit 2006 wieder in der großen Kongresskammer das Zepter schwingen. Und auch im Senat haben sie die Macht der Kontrahenten reduziert. Fast hätte es sogar zur Rückeroberung gleich beider Kongresskammern gereicht.

Der republikanische Sieg kommt nicht überraschend, Wahlforscher hatten ihn seit Wochen vorausgesagt. Die Regierungspartei verliert fast immer in den «midterm elections», den Wahlen in der Mitte einer vierjährigen Präsidentschaft. Und die miese Wirtschaftslage mit hoher Arbeitslosigkeit lieferte den Konservativen im Wahlkampf eine Steilvorlage für Angriffe auf Obama. Dem Volk geht es schlecht, lautete ihre Botschaft, und der Präsident hat Schuld.

Doch das genügt nicht, um den gewaltigen Triumph der Republikaner zu erklären, der noch im Frühjahr völlig undenkbar schien. Sie müssen sich vor allem bei einer Basisbewegung bedanken, die sich am rechten Rand der GOP bildete. War die Partei-Elite nach dem Wahlschock von 2008 wie gelähmt, erkannte die populistische Tea-Party-Gruppe schnell, wie sie das von der Wirtschaftskrise verängstigte Volk wieder auf die Seite der Konservativen ziehen konnte.

Sie schrien Obamas Gesundheitsreform in Bürgerversammlungen nieder, verteufelten sein Konjunkturprogramm als Sozialismus und forderten ein Ende des «big government», einer machthungrigen Regierung, die ihre Bürger mit Regeln und Steuern stranguliert. Simple Botschaften für harte Zeiten - damit traf die Bewegung den Nerv der Wähler. «Es steht außer Frage, dass der Sieg der Republikaner ohne Tea Party nicht so hoch gewesen wäre», sagte der Politikanalyst des TV-Senders CNN, David Gergen. «Sie haben den Republikanern viel Enthusiasmus und Kraft gegeben.»

Aber die Tea Party stellte sich auch gegen die eigene Partei, die in ihren Augen unter der Führung eines verschwenderischen Präsidenten George W. Bush ihre konservativen Werte aus den Augen verloren hat. Das Establishment der GOP zitterte zurecht vor der Revolte aus den eigenen Reihen. Die Gruppe mit Sarah Palin an der Spitze, der früheren Kandidatin für das Vizepräsidentenamt, machte bei den internen Vorwahlen reihenweise gemäßigteren etablierten Parteivertretern den Garaus.

«Wir machen einen schweren Fehler, wenn wir glauben, dass die Ergebnisse heute eine Würdigung der Republikaner sind. Was sie sind, ist eine zweite Chance für die Republikaner», mahnte dann auch der frisch gekürte Senator und Tea-Party-Star aus Florida, Marco Rubio, in seiner Siegesrede. «Die Partei wird nie wieder die selbe sein», frohlockte die Senatskandidatin Christine O'Donnell trotz ihrer Wahlniederlage. «Unsere Stimmen wurden gehört, und wir werden uns nicht zum Schweigen bringen lassen.» Rand Paul, neuer Senator aus Kentucky, drückte es kämpferischer aus. «Wir sind gekommen, um uns unser Land zurückzuholen», sagte er bei seiner Siegesfeier.