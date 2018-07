Inhalt Seite 1 — Analyse: Das Comeback der Republikaner Seite 2 Auf einer Seite lesen

Washington (dpa) - Es ist ein erstaunliches Comeback. Fast auf den Tag genau vor zwei Jahren lagen die Republikaner noch am Boden, in der Präsidentschaftswahl haushoch von Barack Obama und seinen enthusiastischen Demokraten geschlagen.

Es war einer der bittersten Momente in ihrer Geschichte - und eine schnelle Erholung schien völlig ausgeschlossen. Politikexperten sahen schon das Ende des konservativen Zeitalters in den USA gekommen. Selbst Veteranen der «Grand Old Party» zeigten sich entsetzt über die Profilosigkeit ihrer Partei, die sich in den Monaten nach der Niederlage breitmachte.

Seit Dienstag scheint das alles vergessen. Mit einem fulminanten Ergebnis bei den US-Kongresswahlen meldeten sich die Republikaner nun zurück. Gewaltige 50 Sitze, vielleicht gar 60 werden sie ihren Kontrahenten im Abgeordnetenhaus wohl abnehmen. Mit einer komfortablen Mehrheit werden sie erstmals seit 2006 in der großen Kongresskammer das Zepter schwingen. Und auch im Senat haben sie die Demokraten dezimiert. Nur zur Eroberung gleich beider Kongresskammern hat es nicht ganz gereicht.

Seit Wochen schon sagten Kommentatoren den republikanischen Triumph voraus, doch eindeutige Gründe für den sagenhaften Stimmungsumschwung in den USA fanden sie kaum. Eine Protestwahl gegen Obama sei es, weil er die hohe Arbeitslosigkeit nicht in den Griff bekommt, sagten die einen. Ein typisches Wahlergebnis in den «Midterm elections», den Wahlen in der Mitte der vierjährigen Präsidentschaft, meinten die anderen. Die Amerikaner seien schließlich schon immer ein Volk gewesen, das seinen Präsidenten gerne ärgert.

Bei allem Rätselraten: Klar scheint, dass die Partei sich für ihren Sieg vor allem bei einer Basisbewegung an ihrem rechten Rand bedanken muss. Die populistische Tea-Party-Gruppe, deren Name an die Revolution gegen die britischen Kolonialherren im 18. Jahrhundert angelehnt ist, erinnerten die Republikaner im Wahlkampf unnachgiebig an ihre konservativen Wurzeln.

Die Rebellen fordern ein Ende des «big government», einer machthungrigen Regierung, die ihre Bürger mit Regeln und Steuern stranguliert. Und damit trafen sie genau den Nerv des Volkes. Simple Botschaften für harte Zeiten. Ihren Zorn richteten sie natürlich vordringlich gegen Obama, den sie gern als Marxisten und als Verschwendungssüchtigen betiteln.

Aber sie stellen sich auch gegen die eigene Partei, die für sie unter der Führung von George W. Bush ihre Werte aus den Augen verloren hat. Die Elite der «Grand Old Partei» zitterte vor der Revolte. Zurecht, machte die Bewegung mit der früheren Vizepräsidentschaftskandidatin Sarah Palin an der Spitze doch bei den Kongressvorwahlen reihenweise gemäßigteren etablierten Parteivertretern den Garaus.