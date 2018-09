Los Angeles (dpa) - Ryan Kwanten, Star der amerikanischen Vampir-Serie «True Blood», wird in dem Film «The Family» den berüchtigten Massenmörder Charles Manson spielen. «Variety» zufolge sollen die Dreharbeiten im kommenden Sommer in Los Angeles beginnen.

Der Drehbuchautor Scott Kosar («The Crazies», «Amityville Horror») gibt mit der Independent-Produktion sein Regiedebüt. Als Vorlage dient das gleichnamige Buch von Ed Sanders. Kosar zufolge wird es kein «Horrorfilm», der die Bluttaten in den Mittelpunkt rückt. Der Film werde vielmehr die meist jugendlichen Anhänger des Manson-Clans ins Visier nehmen.

Manson scharte in den 1960er Jahren in Kalifornien eine Gruppe um sich, die als «The Family» bekannt wurde. Im August 1969 richteten Anhänger in Los Angeles zwei Nächte lang ein Blutbad an. Dabei wurden die hochschwangere Schauspielerin Sharon Tate, Ehefrau des Regisseurs Roman Polanski, und sechs weitere Menschen brutal umgebracht. Manson und mehrere seiner früheren Anhänger verbüßen eine lebenslange Haft.