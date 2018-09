Los Angeles (dpa) - Ed Harris, der zuletzt in dem Abenteuerstreifen «Das Vermächtnis des geheimen Buches» (2008) zu sehen war, wird im Thriller «Man On A Ledge» mitspielen. «Variety» zufolge tritt er an der Seite von Sam Worthington und Elizabeth Banks als einflussreicher Geschäftsmann in Aktion.

Regisseur Asger Leth werde in Kürze mit den Dreharbeiten beginnen, hieß es. Die Story dreht sich um eine junge Psychologin (Banks), die einen früheren Polizisten (Worthington) davon abhalten will, sich durch einen Sprung von einem New Yorker Hochhaus das Leben zu nehmen. Der vermeintliche Selbstmordversuch ist jedoch ein geschicktes Ablenkungsmanöver. Gleichzeitig findet in der Nähe ein Juwelenraub statt, in den der Bruder des Ex-Polizisten verwickelt ist.