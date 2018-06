San Francisco (dpa) - Kiffen in Kalifornien wird nicht erlaubt: Die Wähler des US-Westküstenstaates haben gegen die Legalisierung von Marihuana gestimmt. Das berichtet ein US-TV-Sender. Der Volksentscheid «Proposition 19» sah vor, dass die Droge zum Genuss konsumiert und in kleinen Mengen angebaut werden darf. Jeder über 21 sollte rund 28 Gramm Marihuana besitzen dürfen. Der Verkauf des Rauschmittels hätte dem Staat schätzungsweise jährlich über eine Milliarde Dollar an Steuern und Gebühren einbringen können.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.