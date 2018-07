Sofia (dpa) - Bulgarien hat weltweit die Sicherheitsvorkehrungen in seinen Botschaften verschärft. Damit reagierte die Regierung auf das Paket mit einem Brandsatz an die Botschaft in Athen, sagte der bulgarische Außenminister. Neben Italiens Regierungschef Silvio Berlusconi bekam auch Kanzlerin Angela Merkel gestern explosive Post. Das Paket mit Sprengstoff konnte aber rechtzeitig entschärft werden. Italien und Deutschland wollen wegen der Bombenfunde nun schärfere Kontrollen im Luftverkehr. Griechenland hat seinerseits alle Kurierdienste ins Ausland vorübergehend eingestellt.

