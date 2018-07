Berlin (dpa) - Deutschland dringt auf ein EU-weites Sicherheitspaket für schärfere Luftfrachtkontrollen in Europa noch in diesem Jahr. Beim Treffen der EU-Innenminister nächste Woche will Innenminister Thomas de Maizière vorschlagen, dass eine Arbeitsgruppe den Staats- und Regierungschefs bis Dezember konkrete Maßnahmen vorlegt. Man müsse bei alldem bedenken, dass Deutschland in Europa der Hauptumschlagplatz für Luftfrachtverkehr sei, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Das gelte ganz besonders auch für Luftfrachtverkehr zwischen dem Nahen Osten und Nordamerika.

