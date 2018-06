Offenbach (dpa) - Heute früh und am Vormittag regnet es besonders im Norden zeitweise, in der Mitte ist es bedeckt und im Süden nach Nebelauflösung teils trüb, teils heiter. Im Tagesverlauf greift der Regen weiter in die Mitte des Landes aus, während er im Norden nachlässt.

Die Höchsttemperatur liegt zwischen 11 und 16 Grad, bei längerem Nebel sowie in den Hochlagen der Mittelgebirge werden kaum 10 Grad erreicht, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Der westliche bis südwestliche Wind weht im Süden schwach, in der Mitte im Mittel mäßig bis frisch, im Norden auch stark.

In der Nacht zum Donnerstag fällt zeitweise Regen, etwa südlich des Mains ist es teils wolkig oder neblig, teils auch klar. Die Luft kühlt auf Werte zwischen 13 Grad im Westen und 6 Grad am Alpenrand ab.