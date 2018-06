FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat sich am Dienstag knapp über der Marke von 1,31 US-Dollar eingependelt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,3111 US-Dollar. Zwischenzeitlich war der Euro bis auf 1,3077 Dollar abgerutscht. Ein Dollar war zuletzt 0,7626 Euro wert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag noch auf 1,3146 (Freitag: 1,3225) Dollar festgesetzt.

Die Konkretisierung des Hilfspakets für Irland am Wochenende führte aus Sicht der HSH Nordbank zu keiner nachhaltigen Entspannung der Situation. Damit steige die Gefahr von Ansteckungseffekten in der Eurozone, denn die steigenden Zinskosten setzten auch andere Länder der Peripherie unter Druck. Dies belaste den Euro weiterhin.