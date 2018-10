Peking (dpa) - WikiLeaks-Depeschen enthüllen: China ist offenbar frustriert über das anhaltend provokative Verhalten seines befreundeten Nachbarn Nordkorea.

In den Depeschen amerikanischer Diplomaten wird der chinesische Vizeaußenminister He Yafei nach Nordkoreas Raketentest im April 2009 mit den Worten zitiert, Nordkorea wolle direkte Gespräche mit den USA und benehme sich «wie ein verzogenes Kind», um die Aufmerksamkeit des «Erwachsenen zu bekommen». In anderen Dokumenten heißt es aus bedeutenden südkoreanischen Quellen, China wäre bereit, ein wiedervereinigtes Korea unter Südkoreas Kontrolle zu akzeptieren.

Nordkorea habe als «Pufferstaat» nur noch wenig Wert für China, zitierte im Januar dieses Jahres der damalige südkoreanische Vizeaußenminister und heutige Sicherheitsberater Chun Yung Woo chinesische Offizielle. Im Falle einer Wiedervereinigung würde China allerdings amerikanische Truppen auf heutigem nordkoreanischem Gebiet eindeutig «nicht willkommen» heißen, argumentierte Chun. Große Geschäftsmöglichkeiten für chinesische Unternehmen könnten helfen, die Sorgen Chinas über ein wiedervereinigtes Korea zu mindern.

China habe weit weniger Einfluss auf Nordkorea «als die meisten Leute glauben», wurde Chun zitiert. Die Pekinger Führung sei aber auch nicht willens, ihren wirtschaftlichen Einfluss zu nutzen, um Veränderungen in Nordkorea zu erzwingen. Die nordkoreanische Führung «weiß das», wurde Chun zitiert. Eine militärische Intervention Chinas im Falle eines Zusammenbruchs Nordkoreas hielt Chun für nicht wahrscheinlich, da Chinas strategische Wirtschaftsinteressen heute auf die USA, Japan und Südkorea ausgerichtet seien.

Aus seiner Sicht sei Nordkorea wirtschaftlich schon kollabiert, sagte Chun. Er sagte voraus, dass das verarmte Land «zwei, drei Jahre» nach dem Tod des gesundheitlich angeschlagenen Militärführers Kim Jong Il auch politisch zusammenbrechen werde.

Wikileaks-Dokument Chun

Wikileaks-Dokument He Yafei