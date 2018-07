New York (dpa) - Barack Obama mag der mächtigste Mann der Welt sein, in der Welt der Suchmaschinen regiert aber jemand anderes: US-Model Kim Kardashian führt in den USA die Liste der Suchbegriffe für die Internetsuchmaschine «Bing» an.

Wie oft die Schönheit gesucht wurde, teilte Microsoft in den USA zwar nicht mit. Kardashian liege aber 20 Prozent vor Sandra Bullock, der Zweitplatzierten. Der Profigolfer Tiger Woods kommt als dritter, die Sängerin Lady Gaga als vierte und erst dann der US-Präsident.

2009, in seinem Todesjahr, hatte Michael Jackson die Suchliste angeführt. Auffällig ist, dass vergangenes Jahr noch mehr nach Begriffen als nur nach Personen gesucht wurde. In diesem Jahr waren es neben «free» für die Suche nach Gratisprodukten nur «Frisuren» und «Walmart», die sieben anderen Top-Ten-Plätze sind durchweg Prominente.