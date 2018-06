Im März haben die drei Techno-Jünger von Scooter mit ihrer «Under The Radar Over The Top»-Tournee bundesweit für Begeisterung gesorgt: 70 000 Tickets gingen weg - also legt das Trio um H.P. Baxxter jetzt nochmal nach. Mit mehr als 20 Top-Ten-Singles im Rücken - soviel wie niemand anderes in Deutschland - präsentiert Scooter in der Adventszeit neunmal Spaß-Techno - und zwar in Rostock (2.), Dresden (3.), Erfurt (4.), Wiesbaden (6.), Bremen (7.), Dortmund (8.), Regensburg (10.), Stuttgart (11.) und Freiburg (12.).

