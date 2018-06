Bonn (dpa) - Handybesitzer können sich bald auf weiter sinkende Preise im Mobilfunk freuen. Die Bundesnetzagentur kündigte eine drastische Senkung der Entgelte für Durchleitung von Handy-Gesprächen durch fremde Netze von rund 50 Prozent an. Nach der vorläufigen Entscheidung der Behörde dürfen die vier Betreiber T-Mobile, Vodafone, E-Plus und Telefónica O2 für die sogenannte Terminierung künftig nur noch zwischen 3,33 Cent je Minute und 3,7 Cent je Minute kassieren. Diese Gebühren stellen sich die Netzbetreiber gegenseitig für die Weiterleitung von Gesprächen in fremde Netze in Rechnung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.