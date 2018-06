London (dpa) - Königliche Werbung für den neuen «Narnia»-Film: Queen Elizabeth II. höchstpersönlich hat die Weltpremiere von «Die Chroniken von Narnia: Die Reise auf der Morgenröte» beehrt. Bei Schnee und Kälte erschien sie am Abend mit ihrem Mann Prinz Philip auf dem Roten Teppich am Londoner Kinoplatz Leicester Square. Die Premiere war als 3D-Vorstellung angesetzt. Der Streifen ist die Verfilmung des dritten «Narnia»-Buches des britischen Schriftstellers Clive Staples Lewis. In Deutschland kommt er am 16. Dezember in die Kinos.

