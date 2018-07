New York (dpa) - Sinkende Kurse an der US-Börse: Der Dow Jones verlor 0,4 Prozent auf 11 006 Punkte. Im November sank der weltweit bekannteste Aktienindex damit um ein Prozent. Der Euro blieb zum US- Dollar weiter unter Druck und rutschte unter 1,30 Dollar. Im späten New Yorker Geschäft kostete er 1,2985 Dollar.

