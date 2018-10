Paris (dpa) - 2007 war sie in der Stichwahl unterlegen - bei der nächsten Präsidentschaftswahl in Frankreich 2012 will Ségolène Royal erneut gegen Nicolas Sarkozy kandidieren. Der Regionalzeitung «Centre Presse» erklärte sie, sich beim nächsten Parteitag der Sozialistischen Partei um eine Kandidatur zu bewerben. Der Spitzenkandidat oder die -kandidatin der PS soll im Herbst 2011 nach US-amerikanischen Vorbild durch Vorwahlen bestimmt werden. Innerhalb ihrer Partei ist sie nach den Abgeordneten Manuel Valls und Arnaud Montebourg die dritte Kandidatin für die Spitzenkandidatur.

