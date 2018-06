Würzburg (dpa) - Da war die Sau los - im wahrsten Sinne des Wortes: Mehr als 100 quiekende Schweine irrten am Abend im bayerischen Estenfeld auf der Autobahn 7 umher. Auf der eisglatten Straße war ein Viehtransporter umgestürzt. Der LKW war in Richtung Kassel zunächst ins Schleudern geraten und schließlich mit seinem Fahrzeug umgekippt, sagt die Polizei. Der 47-jährige wurde schwer verletzt. Polizei und Feuerwehr verluden die Schweine wieder in einen Transporter. Die A7 war stundenlang gesperrt.

